Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Cerrada Florencia

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Brucio y Finisterra, en el fraccionamiento Cerrada Florencia, al norte de la ciudad, lo que provocó una importante movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte y, al confirmar el hallazgo, procedieron a acordonar la zona y dar aviso a la Fiscalía General del Estado. Peritos en criminalística y agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación, mientras que personal del Ejército Mexicano resguardó el perímetro.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del C4, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar la causa del fallecimiento y establecer la identidad de la víctima.