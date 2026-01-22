Con golpiza y patada voladora, así detuvieron a un presunto ladrón que intentó escapar a bordo de una moto

Un video viral difundido en redes muestra un violento episodio en el estado de Río de Janeiro (Brasil): un hombre que habría intentado asaltar una heladería fue interceptado por transeúntes y reducido a golpes —incluida una patada voladora— cuando intentaba escapar.

Uma tentativa de assalto a uma sorveteria na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, terminou com o criminoso preso nesta terça-feira (20 de janeiro de 2026). O suspeito foi detido pelos agentes da Operação Segurança Presente de Nova Iguaçu. pic.twitter.com/Gn7eBkoFjq

