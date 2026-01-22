Con golpiza y patada voladora, así detuvieron a un presunto ladrón que intentó escapar a bordo de una moto

Un video viral difundido en redes muestra un violento episodio en el estado de Río de Janeiro (Brasil): un hombre que habría intentado asaltar una heladería fue interceptado por transeúntes y reducido a golpes —incluida una patada voladora— cuando intentaba escapar.

El hecho ocurrió en la Baixada Fluminense y el sospechoso fue detenido en Nova Iguaçu.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp