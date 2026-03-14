Con golazo de Molina, el Atlético de Madrid vence 1-0 al Getafe

Madrid. Con un golazo del argentino Nahuel Molina, el Atlético de Madrid se impuso 1-0 este sábado en su cancha al Getafe, recuperando la tercera posición de LaLiga durante la 28º jornada.

El reloj apenas marcaba 7 minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

El partido se puso aún mas de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, tras un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55′).

“Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo (…) pudimos habernos ido (al descanso) con más ventaja en el marcador”, valoró en rueda de prensa el entrenador argentino Diego Simeone.

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7′) que detuvo con una gran atajada el guardameta argentino Juan Musso.

“Creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior”, añadió el Cholo sobre el momento de su equipo, que ha ganado seis de sus últimos siete partido entre todas las competiciones.

Ese momento de forma ha llevado a los colchoneros a la final de la Copa del Rey y está a un paso de avanzar a cuartos de final de Liga de Campeones, tras golear 5-2 al Tottenham el pasado martes en la ida de octavos de final.

En LaLiga, con 57 puntos, el Atlético de Madrid arrebata la tercera posición del campeonato al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 contra el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los últimos puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic Club que mantiene su tónica de irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de Europa League, deambula por mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri.

Este sábado jugará también el Real Madrid, que recibe al Elche (20:00 GMT). Los blancos, inmediatos perseguidores del líder FC Barcelona, podrían acercarse a un punto en caso de victoria, a la espera de que los catalanes reciban el domingo al Sevilla.