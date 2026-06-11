Con cerveza en mano y manejando, así celebran jóvenes en Pancho Villa

Un grupo de jovenes fueron captados consumiento bebidas alcoholicas en el monumento de Pancho Villa, incluso manejando una camioneta roja.

En el lugar se ha dado un olor a la droga “marihuana” lo cual a despertado la curiosidad de varios ciudadanos que están en el lugar.

A pesar de que hay seguridad en la zona no se ha dado la intervención de la autoridad para evitar desgracias.

Cabe destacar que siguen llegando personas en el monumento localizado en la avenida Universidad y División del Norte, esto representa un peligro.