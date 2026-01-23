Con autogol, México derrota a Panamá en partido amistoso

Con un autogol, México derrotó a Panamá en un amistoso que formó parte de la última etapa de preparación previa al Mundial de 2026.

¡Autogol de Panamá después de una gran jugada de la Hormiga y Gallardo! ⚽⚽⚽#FutConLaBanda pic.twitter.com/cQmlzQrJ54 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 23, 2026

En los últimos minutos del partido, una jugada entre Gallardo, ‘La Hormiga’ y Kevin Castañeda terminó en un autogol contra Panamá.

El equipo de Javier Aguirre y Rafael Márquez estuvo integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga MX, y uno de MLS, debido a que no fue fecha FIFA.

México venía de una racha de seis juegos sin ganar, tras cosechar un empate y una derrota ante Uruguay y Paraguay.