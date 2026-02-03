Con apoyo de PECUU, municipales recuperan de inmediato dos autos con reporte de robo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 3 de febrero de 2026.- Una camioneta GMC Terrain modelo 2013 y un Nissan Tsuru 2010 que habían sido robados este martes, fueron recuperados de inmediato por agentes de la Policía Municipal gracias a la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua.

En un caso, una joven de 20 años llegó a una tienda ubicada en la calle Toribio Ortega de la colonia Nombre de Dios y al entrar, un desconocido que le abrió la puerta abordó su camioneta y se fue pero mediante cámaras se dio seguimiento al camino que emprendió para ubicarla luego estacionada en una plaza comercial de la avenida Colegio Militar.

En el segundo incidente, en las calles Juan Escutia y Colegio Militar se reportó el robo sin violencia del Nissan Tsuru de color rojo que fue ubicado en un estacionamiento de la calle Paramaribo en el fraccionamiento Panorámico.

En ambos casos los vehículos se localizaron gracias al reporte oportuno de las víctimas, pues el sistema tecnológico PECUU detectó las placas con las cámaras lectoras de matrículas y permitió su seguimiento para encontrarlos.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.