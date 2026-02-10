Compra Gobierno de México 27.3 millones de vacunas contra el sarampión

Ciudad de México. Para hacer frente a la transmisión del sarampión que se registra en el país, el gobierno de México compró 27.3 millones de vacunas, de las cuales más de 23 millones ya están disponibles para su aplicación, aseguró la Secretaría de Salud (Ssa).

Indicó que durante 2025 y hasta el pasado 6 de febrero se han aplicado 14 millones 297 mil 330 dosis del biológico.

La estrategia contempla aplicar las vacunas de manera prioritaria a los niños de 12 meses de edad para la primera dosis de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), para quienes tienen 18 meses la segunda dosis del mismo biológico y a los de seis años se aplica el refuerzo.

La SSa informó que también está prevista la aplicación del inmunógeno a bebés de seis a 12 meses de edad si viven en zonas con brotes activos de sarampión. Ellos reciben una dosis denominada “0” (cero).

También deben recibir la protección contra el sarampión, las personas menores de 49 años que no cuenten con el esquema completo de vacunación no recuerden haberla recibido. De igual modo, están entre los grupos prioritarios los jornaleros agrícolas, personas migrantes y población de alta movilidad, especialmente en las entidades con mayor incidencia de la enfermedad.