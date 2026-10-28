¿Cómo sigue Laura Bozzo? Permanece hospitalizada y con leve mejoría

Laura Bozzo cumple más de diez días internada en el Hospital General de Méxicocon una mejoría leve, pero la neumonía que complicó su recuperación tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada aún no cede, según reportó la conductora Martha Figueroa.

La presentadora peruana de 75 años ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió cirugía inmediata.

El cuadro se complicó con peritonitis y choque séptico

Tras la intervención quirúrgica, el estado de Bozzo se agravó. El programa Venga la Alegría reportó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo. La conductora fue trasladada a la Ciudad de México y permanece intubada y sedada en terapia intensiva desde entonces.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, explicó Martha Figueroa. La conductora precisó que la frecuencia cardiaca de Bozzo se reportó estable y que, hasta el momento, no ha sido necesario volver a intubarla.

El reporte más reciente, difundido el 25 de octubre, calificó el estado de la conductora como grave pero estable. El periodista Ernesto Buitrón informó en Magaly TV sobre una “probable mejoría”, con base en comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo. Según esa versión, los médicos lograron controlar la septicemia y la paciente podría ser trasladada a piso, lo que implicaría su salida de terapia intensiva. Ni las hijas de Bozzo ni su asistente han confirmado oficialmente ese reporte.

Su hija Alejandra de la Fuente señaló: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”.

Por otro lado, el conductor Pepillo Origel, quien dijo ser amigo de Bozzo desde que ella vivía en Perú, relató las dificultades para obtener información directa. “Desde entonces nos escribíamos y todo, pero ahora que se encuentra enferma y todo, en el hospital y todo, no hemos podido… Su teléfono nadie lo contesta”, dijo.

Origel agregó que, según le informaron, las dos hijas de la conductora, Alejandra y Vicky, permanecen en el hospital junto con los nietos. “Pues yo contesto el teléfono de mi mamá, ¿no? Digo la verdad. Sobre todo que saben, me conocen perfectamente”, comentó sobre la falta de respuesta.

El conductor también reveló que recibió una llamada desde Miami de Cristian Suárez, expareja de Bozzo, preocupado por su estado de salud. “Me habló para ver si yo sabía algo. Dije: ‘Pero oye, pero tú hablas con una de ellas, con Alejandra, porque con Vicky no se habla’”, narró Origel, a lo que Figueroa añadió: “No se lleva”.

Origel indicó que Suárez le contó que ese mismo día le retirarían algunos tubos a la conductora y que prefiere esperar a que mejore antes de visitarla. “Prefiero esperarme tantito para que ya esté mejor e irla a ver, a saludarla”, afirmó.

Martha Figueroa explicó que el acceso a la paciente está limitado. “Ahí ni puedes entrar. No, no se puede entrar. Porque está en un hospital donde solamente puede entrar una persona a estar con ella. Y además, el área donde está, está muy restringida”, detalló. “No sé si las hijas estén ahí o estén esperando afuera en la banqueta”, agregó.

Origel respondió que las hijas sí permanecen en el lugar, pues Suárez ha mantenido comunicación con una de ellas. “Ahí están, porque Cristian ha hablado con una de ellas”, precisó el conductor.

Hasta el momento, la familia de Bozzo no ha emitido declaraciones adicionales sobre una posible fecha de alta hospitalaria.