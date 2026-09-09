Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dictamen de doble nacionalidad

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, a fin de establecer que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no deberán tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de poseerla, deberán renunciar a ella previamente a solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley.

El dictamen que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobada por 26 votos a favor y cinco en contra.

Estipula que para desempeñarse como titular del Poder Ejecutivo se deberá ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

En el caso de los cargos de gobernadora o gobernador y jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, se establece que en todo caso se requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

Además, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política, así como las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, según sea el caso.

En sus transitorios, el dictamen plantea que estas adecuaciones normativas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028 y no incluye a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.

Asimismo, indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, informó que las reservas, adiciones o votos particulares se llevarán al Pleno de la Cámara de Diputados, y que el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para sus efectos de la programación legislativa.

Participación de diputadas y diputados

La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) señaló que una segunda nacionalidad no significa una segunda lealtad o que se tenga la mitad de compromiso con México. “La lealtad a un país no viene determinada por un documento, esta se demuestra con actos; tener otra nacionalidad no hace a nadie menos mexicano y mucho menos los debiera convertir en un ciudadano con menos derechos; por ello, mi voto será en contra”.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez expresó que su voto será en contra, toda vez que “estas reformas pretenden restringir derechos políticos y esta construida sin un diagnóstico. La soberanía, se defiende con instituciones fuertes no generando sospechosísimo”.

Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, mencionó que este dictamen no busca excluir o dividir a los mexicanos que tienen relación con otras naciones, sino establecer reglas claras para garantizar que quienes aspiren a gobernar tengan un compromiso irrenunciable con el país.

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) apuntó que con este dictamen no se pretende cuestionar la dignidad, los derechos ni la pertenencia a México de quienes poseen más de una nacionalidad; lo que se discute es si debe existir un requisito adicional para quien pretende ocupar un cargo tan importante como la Presidencia de la República.

Del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala indicó que esta iniciativa, de origen no es mala porque efectivamente se quiere soberanía en el país; el problema está en cómo se plantea. Por ello, “resulta una paradoja jurídica que, en aras de una lealtad absoluta, ¿dónde está la lealtad de aquellas que tienen una sola nacionalidad, pero sus negocios están en otros países?”.

La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) precisó que esta reforma no está contra las personas binacionales ni restringe sus derechos políticos, pero quien aspire a encabezar un poder Ejecutivo deberá tener solamente la nacionalidad mexicana, si posee otra podrá participar siempre que renuncie a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

De MC, la diputada Laura Hernández García dijo que esta propuesta obliga a las personas mexicanas por nacimiento que tienen otra nacionalidad a renunciar a ella antes de postularse a la presidencia de la República, gubernatura de un estado o jefatura de la Ciudad de México, imponiendo una clara e injustificada restricción al derecho a la ciudadanía a ser votada en condiciones de igualdad.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) comentó que detrás de la doble nacionalidad existen historias familiares, laborales y migratorias de las y los mexicanos que mantienen su identidad; por ello, resulta preocupante que esta condición pueda convertirse en una causa para restringir el acceso a determinados derechos políticos.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, expuso que su grupo parlamentario considera que deben escucharse las inquietudes que plantean las organizaciones de migrantes, porque algo que no tiene una intencionalidad de perjudicarlos definitivamente puede ser explicado.

A su vez, la diputada del PVEM, Ruth Maricela Silva Andraca, sostuvo que quien pretende conducir los destinos del país o de una entidad de la República debe cumplir con una serie de requisitos acorde con la enorme responsabilidad, ya que está en sus manos la seguridad y la administración pública del Estado mexicano; de ahí, la importancia de esta reforma.

El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) subrayó que este dictamen “traiciona a la lucha histórica de los connacionales que combatieron por sus derechos políticos, por lo que pidió que se les escuche”.

Gilberto Herrera Solórzano, diputado de Morena, explicó que la propuesta busca garantizar que la lealtad y los compromisos de quienes ocupan cargos públicos estén dirigidos exclusivamente a México. Destacó que la medida no restringe los derechos políticos de las personas, sino que establece como principio que la lealtad debe ser únicamente con la nación mexicana.

Por el PRI, la diputada Nadia Navarro Acevedo recordó que México, desde hace tres décadas, decidió que un mexicano no pierde su nacionalidad por adquirir otra. “La doble nacionalidad, por tanto, no es una laguna jurídica, sino una decisión del Congreso para reconocer que quienes se fueron nunca dejaron de ser mexicanos”.

En tanto, la diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez destacó que esta iniciativa se debe analizar desde la premisa de que quien aspire a encabezar un poder Ejecutivo en México debe tener como único vínculo nacional para el ejercicio de esa responsabilidad al Estado mexicano.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) refirió que esta reforma lo que propone es que exista una nacionalidad mexicana única, para que se pueda tener la confianza de las personas que van a llevar un cargo de gran responsabilidad.

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) reiteró la inconformidad de su grupo parlamentario porque no haya un parlamento abierto, una consulta ciudadana o hacia las instituciones acreditas en materia de derechos humanos y asociaciones migrantes para que puedan opinar sobre esto que se plantea.

En tanto, el diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) externó que los migrantes mexicanos en EUA conocen lo que significa vivir entre dos naciones. “Queremos a México, mantenemos nuestros vínculos familiares, económicos y culturales, pero, al mismo tiempo hemos construido nuestras vidas en Estados Unidos, precisamente por conocer esto apoyamos a la presidenta con esta propuesta”.

Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión aprobaron su cuarto informe semestral y su programa anual de trabajo para el tercer año de ejercicio de esta instancia legislativa.