Comando Sur anuncia nuevo ataque letal en el Pacífico que deja al menos 4 muertos

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes que realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, con saldo de cuatro personas muertas, en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, la acción se llevó a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la dirección del general Francis L. Donovan. La corporación señaló que la embarcación transitaba por rutas identificadas como corredores de tráfico de drogas y que, según su inteligencia, estaba vinculada a actividades de narcotráfico.

Estas acciones forman parte de una campaña iniciada desde septiembre de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump, orientada a interceptar embarcaciones en rutas marítimas del narcotráfico. Con este caso, suman al menos 174 personas fallecidas en más de 50 incursiones similares.