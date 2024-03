Manifestación proDuarte-El protegido-Maru y Bafar-La realidad Vs Andy

AUNQUE USTED NO lo crea, hoy habrá una especie de manifestación a favor del exgobernador César Duarte. Resulta y acontece que el exsíndico de Parral y de extracción morenista, José Ildefonso Caro Hernández, alista esa protesta para este día en las instalaciones de la Ciudad Judicial, a donde el político parralense acudirá para entregar una carta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, para que al exgobernador oriundo de Balleza le modifiquen la medida cautelar a prisión domiciliaria, pues según el argumento del exsíndico morenista, la salud de Duarte se deteriora día a día y por ese motivo es que debería estar fuera del Cereso de Aquiles Serdán.

Así que será bastante interesante observar si la manifestación a la que convocó desde el pasado 7 de marzo tiene alguna repercusión y si a la Ciudad Judicial acuden otros personajes, desde políticos o ciudadanos, o simplemente el exsíndico se queda solo con la exigencia en la mano… además, a ver si logra ser atendido por los mandones del Poder Judicial del Estado.

******

EL QUE SIGUE feliz de contento y placeándose con la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, es el ex(des)gobernador Javier Corral, quien ayer anduvo en la Ciudad de México, en primera fila con la aspirante morenista a la Presidencia de México, además de que ahí, Corral Jurado aprovechó para tomarse la foto con Cuauhtémoc Cárdenas, quien al parecer ya volvió al redil y a diferencia de lo ocurrido con Andrés Manuel López Obrador, el hijo de “Tata” Cárdenas sí apoyará a Sheinbaum Pardo, aunque la verdad de las cosas, así como está la situación, ya no se sabe quién es quién en el equipo de la Doctora.

Por lo que Javier Corral se sabe por completo impune y que trae todo el apoyo de la 4T, pues por más que se le quiera exhibir con sus excesos y violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que Corral está más protegido que nunca.

******

MIENTRAS ESO SUCEDE y su padrino político se codea con la realeza de la 4T, el que sigue en espera de que le caiga un buen acomodo en la planilla de regidores por Morena es Miguel Riggs, el expanista y exemecista que ahora llegó al partido guinda de la mano de Corral Jurado, en donde sin duda no tienen vergüenza, pues según ellos, su lema es “no mentir, no robar y no traicionar”, tres de las cosas que más hace Riggs Baeza, mismo que no tiene una convicción política propia, cómo olvidar cuando creó una empresa (MOLRI) para que Javier Corral le adjudicara contratos y así servirse con la cuchara grande, además de que eso de la traición es lo que más se le da, sino, pregúntele al PAN y a Movimiento Ciudadano, vaya, toda una fichita.

******

QUIEN HOY RETOMARÁ su agenda pública es la gobernadora Maru Campos, pues tiene planeado a las 11 de la mañana el acudir a colocar la primera piedra del Complejo Bafar Norte, en donde por supuesto andará el dueño de esa empresa, Eugenio Baeza, el cual coincidirá también con el alcalde Marco Bonilla, mismo que también está invitado al evento. De ahí, la Góber tiene previsto acudir a un recorrido a la Secretaría de Hacienda pasando el mediodía.

******

SI ALGUIEN SE acuerda de las declaraciones flamígeras de la morenista Andrea Chávez en contra de la gobernadora Maru Campos -cuando era alcaldesa- por el asunto de las estancias infantiles hace más de tres años, cuando la chamaca se aventó a la yugular de la entonces edil por ir en contra de la desaparición de las estancias infantiles que decretó Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, pues ahora deberían irse para atrás como Condorito, pues la suspirante al Senado anda muy en el plano de que a la 4T le faltó poner “el trapito” y no sólo el “remedio” a la supuesta malversación de fondos por parte de las estancias infantiles.

Hay que recordar que contra viento y marea, Maru Campos, primero como alcaldesa -y sin ayuda del Estado que tenia bajo su control Javier Corral- y ahora como gobernadora, ha destinado cantidades apenas suficiente de presupuesto público para que sean un paleativo a la desaparición del subsidio federal que daban vida a las miles de estancias infantiles en la entidad.

Esto, como se dijo, sirve como un paleativo, pero no alcanza a cubrir la totalidad de lo que la federación atendía, y resulta que ahora en campaña, Andrea Chávez tuvo que reconocer que por las calles que recosrre le ha tocado ver a niños de 4 años solo en casa y ¡cuidando a sus hermanitos!

Además de levantar la ceja ante las declaraciones autoimputables de la seguidora de la 4T, reconoce que su movimiento debe atender esto que ellos mismos ocasionaron, y aunque intenta justificar la acción de AMLO, lo cierto es que la realidad le dio en la cara a la morena encampañada.