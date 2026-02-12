Cocentro espera 40% de incremento en ventas por Día del Amor y la Amistad

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que se espera un incremento en ventas del 40% por el Día del Amor y la Amistad.

“No la tenemos cuantificada en tanto a derrama económica calculamos que puede haber un aumento hasta un 40%, dependiendo del giro”, comentó,

En este sentido la líder comercial del centro señaló que los giros más beneficiados principalmente son bares, restaurantes, cafés, florerías, algunas tiendas de regalo.

Cabe destacar que este año se espera una mayor derrama económica al caer la fecha especial del amor en sábado, por lo cual se prepara el comercio para dar ofertas especiales.