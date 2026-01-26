CMIC retomará reuniones con funcionarios en febrero

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que se reactivarán las reuniones entre constructores y entes de gobierno durante el mes de febrero.

En este sentido, señaló que se continuará con este acercamiento con gobiernos federales, estatales y municipales para tener resultados en materia de obra pública.

Señala que aún cuadra agenda para recibir al primer funcionario en su administración que arrancó desde el pasado 13 de enero.

Cabe destacar que estas reuniones fueron parte de una estrategia de compromisos para el sector constructor y resultados en convicción empresarial.