Clausura Facultad de Ingeniería de la UACH Invernada de la Creatividad y la Ciencia en áreas STEM

Capacitan a 46 estudiantes de nivel medio superior.

Con la presentación de 16 proyectos, concluyó con éxito la tercera edición de IC2STEM, Invernada de la Creatividad y la Ciencia en áreas STEM, que organizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el objetivo de promover vocaciones tempranas.

Esta capacitación, que tuvo una duración de cuatro semanas, fue dirigida a 46 estudiantes de los subsistemas de Bachilleres y CBTis, e impartida por alumnos de nivel licenciatura de la Facultad de Ingeniería.

“Hoy cerramos una experiencia que ha celebrado el conocimiento y lo ha transformado en una herramienta poderosa para innovar, crear y enfrentar los retos del mundo actual. En un contexto donde la tecnología, la sostenibilidad y la innovación son pilares fundamentales, el desarrollo de habilidades STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— se reafirma como esencial para moldear el futuro”, expresó el director de la unidad académica, Mtro. Fabián Hernández Martínez.

Agregó que esta Invernada representa una oportunidad invaluable para descubrir nuevas formas de pensar, resolver problemas y aplicar la teoría aprendida en las aulas a situaciones prácticas y reales, toda vez que en un mundo que cambia a gran velocidad, estas habilidades no solo son útiles, sino indispensables para quienes desean sobresalir y liderar en sus campos.

Los proyectos que presentaron los estudiantes abordaron temáticas en el diseño y planeación para la construcción de casas y naves industriales, aplicación de técnicas de inteligencia artificial para problemas de salud y/o de interacción natural con la computadora, uso de las matemáticas para modelar problemas físicos, realidad virtual y aumentada para abordar conceptos de capacitación y/o turismo.

En la clausura del IC2STEM 2025 se contó con la presencia de diferentes autoridades de gobierno, además de subsistemas de educación media superior, así como docentes y estudiantes universitarios.

La Invernada IC2STEM continúa consolidándose como un espacio para inspirar a las nuevas generaciones a explorar su potencial y contribuir a los retos actuales mediante la innovación y el aprendizaje.

La Facultad de Ingeniería reafirma su compromiso de ser una plataforma que impulse su talento, que les brinde las herramientas para alcanzar sus metas y que los prepare para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y determinación.