Claro que me encantaría ser alcalde, pero ahorita no es momento de buscar votos, es momento de dar resultados: Alfredo Chávez

Ante el proceso interno del PAN y los comicios cuya jornada electoral será el primer domingo de junio de 2027, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, reiteró que claro que le encantaría ser alcalde de Chihuahua capital, pero recordó que “ahorita no es momento de buscar votos”.

“Ahorita no es momento de buscar votos, es momento de dar resultados. Es momento de plantarse ante los problemas de Chihuahua. Claro que me encantaría ser alcalde de esta ciudad. Yo ya lo he dicho, estoy registrado. Seguramente el partido mandará las reglas las próximas semanas y pues vamos a darle. Nosotros somos panistas no de hoy, no de ocasión. Entendemos que es un tema de vocación y vamos a ver qué pasa”, enfatizó Chávez Madrid.

Asimismo, añadió que “estamos muy contentos porque hay mucha unidad”, además de resaltar que los resultados que ha dado la gobernadora Maru Campos al frente de la administración estatal pone al PAN en un nivel muy competitivo.

Además, recordó que él ya sabe cómo caminar la calle y ganar elecciones, al argumentar que las dos veces que ha sido diputado local, ganó por tierra el Distrito que representa en el Congreso del Estado.