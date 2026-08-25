Citlalli Hernández: CNHJ determinará si abre un proceso contra Rubén Rocha

Citlalli Hernández indicó que la CNHJ de Morena podría investigar a Rubén Rocha por su regreso a Sinaloa; sanciones van de amonestación a expulsión.

Citlalli Hernández dio a conocer que la Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) deberá determinar si abre un proceso contra Rubén Rocha por su decisión “unilateral” de regresar como gobernador a Sinaloa.

“Es una decisión que debe tomar la CNHJ, hay una actuación unilateral que él (Rubén Rocha) realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo”.CITLALLI HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hizo énfasis en que el partido no estuvo de acuerdo con la decisión personal de Rubén Rochade regresar a Sinaloa.

No obstante, aclaró que el futuro político del sinaloense, así como de cualquier otro militante que pueda incurrir en posibles faltas, estará en manos de los órganos internos de Morena.

RUBÉN ROCHA MOYA (CAPTURA DE PANTALLA)

Citlalli Hernández: cualquier militante de Morena puede ser investigado por la CNHJ

En entrevista, Citlalli Hernández mencionó que actualmente se lleva a cabo una investigación para esclarecer las acusaciones contra Rubén Rocha; no obstante, subrayó que este asunto corresponde únicamente a las autoridades.

“Se está investigando cualquier delito del que se le acusa, creo que es una cosa que le toca a la autoridad y otra al partido”.CITLALLI HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA

En un segundo mensaje, Citlalli Hernández dejó en claro que cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la CNHJ, siempre que existan elementos que lo justifiquen.

Repito: cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuando existan elementos para ello.CITLALLI HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA

Añadió que esto aplica para todos los militantes, sin que las investigaciones signifiquen necesariamente declarar culpables, ya que para eso se aplican los procedimientos, reglas y garantías.

Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados. Investigar no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie. Precisamente para eso existen procedimientos, reglas y garantíasCITLALLI HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA

Finalmente, Citlalli Hernández cerró su mensaje señalando que busca reiterar que en Morena nadie está por encima de sus principios ni de sus estatutos.

CITLALLI HERNÁNDEZ: CUALQUIER MILITANTE DE MORENA PUEDE SER INVESTIGADO POR LA CNH (CAPTURA DE PANTALLA )

¿Rubén Rocha será expulsado de Morena? Lo que establece la CNHJ

La CNHJ de Morena podría aplicar diversas medidas contra cualquiera de sus militantes dentro del ámbito partidista, siempre que se comprueben violaciones a la normativa interna.

Entre las posibles sanciones previstas en el artículo 64 del Estatuto de Morenase encuentran:

Amonestación privada o pública

Suspensión de sus derechos partidarios

Destitución de cargos

Inhabilitación para participar en elecciones

Expulsión del partido

Sin embargo, la situación de Rubén Rocha sigue en análisis y aún no hay ningún escenario confirmado.