Citi vende el 24% de Banamex a un grupo de inversionistas por 43 mil mdp

Ciudad de México. Citi anunció la venta de un 24 por ciento de las acciones de Banamex a un grupo de inversionistas, que incluye a General Atlantic, Afore Sura, el banco BTG Pactual, Chubb, y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority.

La firma estadounidense precisó que se estableció que ningún inversionista podrá quedarse con más de 4.9 por ciento de las acciones de Banamex, es decir, aunque varios fondos y grupos entran al capital, ninguno tendrá una participación lo suficientemente grande como para tomar el control o influir por sí solo en las decisiones del banco.

“Citi anunció hoy que ha celebrado acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y oficinas de inversión de grandes patrimonios familiares para adquirir participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex”, indicó el consorcio financiero que dirige Jane Fraser.

Recordó que las operaciones están sujetas a las condiciones del mercado, que incluye la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México “y se espera que se completen en 2026”.

En diciembre del año pasado, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió de forma oficial el 25 por ciento de las acciones de Banamex, con lo que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y en su mayor accionista privado individual.

Citi abundó que Chico Pardo participó activamente en el proceso de selección de estos nuevos inversionistas y estará involucrado en su integración a Banamex.

“Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49 por ciento de Banamex. Con esta desinversión acelerada de Banamex, Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor”, abundó el consorcio estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con la información, la transacción rondará los 43 mil millones de pesos o dos mil 500 millones de dólares.

“Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex. Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento”, comentó Ernesto Torres Cantú, director de Citi a nivel internacional.

Venta de Banamex, desde 2022

Fue en enero de 2022 cuando Citi anunció que ponía en venta Banamex, operación que incluye el banco mexicano, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), la aseguradora, y el patrimonio cultural, que se queda en nuestro país. En primera instancia se tenía contemplado que todo se hiciera por medio de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores.

Después, se barajó la posibilidad de que Banamex se vendiera a una sola persona, y fue hasta diciembre de 2025 que se anunció la adquisición de una cuarta parte del banco por parte de Chico Pardo.

En el comunicado, Citi refirió que “cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la OPI propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias”.

La venta de Banamex por parte de Citi forma parte de una estrategia global con la que el consorcio estadounidense busca quedarse exclusivamente con las cuentas de más alto valor, negocio conocido como banca patrimonial.

“Excluyendo la desinversión de Banamex, con el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse”, abundó la firma financiera.

Los nuevos inversionistas

Entre los nuevos inversionistas destaca General Atlantic, fondo global de capital privado especializado en empresas en crecimiento y con presencia activa en América Latina; Afore SURA, administradora de fondos para el retiro que forma parte de SURA Asset Management; y el banco BTG Pactual, uno de los mayores bancos de inversión de América Latina, con operaciones en banca de inversión y gestión de activos. A ellos se suma Chubb, aseguradora internacional con presencia en el mercado mexicano y actual socio en la distribución de seguros.

También participan fondos gestionados por Blackstone, uno de los mayores administradores de activos alternativos del mundo; Liberty Strategic Capital, firma de inversión enfocada en sectores estratégicos; y Qatar Investment Authority, el fondo soberano del Estado de Qatar que invierte recursos públicos en mercados internacionales.