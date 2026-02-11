Hay interesados en comprar el Palacio del Sol; recuperaría Municipio los más de 12 mdp de adeudo predial

La Tesorería capitalina informó que de los interesados en comprar el edificio del antiguo hotel Palacio del Sol, perteneciente a la empresa Citadel, ya analiza la venta.

“Se han acercado directamente al Despacho del alcalde, personas interesadas en adquirirlo, pero bueno, quedan en resolver, depende del precio, depende de las condiciones en las que se va a vender, el Municipio tiene que venderlo, y estamos en ese proceso, dependiendo de si hay algún contribuyente que se decida o no, ahí se cierra, y si no, pues vamos a llevar a cabo una subasta pública”.

¿Cuánto es lo que tienen que recuperar ustedes de impuesto predial de ese edificio? —Son cerca de 12 millones de pesos, tal vez sea un poco más alto para algunos recargos.



Y el predio tenía un valor actualmente de 124 millones, por lo que ahora, por el cambio de años ya subió un poco, como 136 millones de pesos.