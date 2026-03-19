Circulación anticiclónica traerá aumento de la temperatura; máxima alcanzará los 31 °C en Chihuahua capital

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional, además de generar el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Además, este jueves se prevé ambiente de frío a fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente muy frío en la zona serrana con algunas heladas, cielo despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas suroeste y sureste, incluye: Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y Camargo.

Asimismo, pueden superar los 25 km/h en partes de la zonas noroeste, oeste, centro y sur, incluye: Madera, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc, Parral, Coronado y Jiménez. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/13, Juárez 33/13, Janos 32/9, Madera 28/5, Temósachi 30/4, Cuauhtémoc 27/7, Ojinaga 34/14, Delicias 33/13, Camargo 32/12, Jiménez 31/11, Parral 29/11, Creel 25/3, Chínipas 40/18, Guachochi 25/3, El Vergel 24/1.