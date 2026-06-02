Cierran primaria Glafira Chávez, piden quitar a encargada de Intendencia

Madres y padres de familia se manifestaron con el cierre de la Escuela Primaria Federal Glafira Chávez, ubicada en la colonia Los Arcos, para exigir el cambio de la encargada de Intendencia.

Señalan que la encargada de Intendencia constantemente se incapacita por lo que las tareas de limpieza no se realizan de manera constante.

Además, la semana pasada, dicha persona presentó una incapacidad médica con motivo de paranoia, lo que generó preocupación en las familias que no tienen la tranquilidad de dejar a sus hijas e hijos en el plantel.

Ante la falta de atención por parte de la Dirección, procedieron a la toma de escuela.