No debe existir intervencionismo extranjero, ni de grupos delincuenciales en México: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que, respecto a la conmemoración del triunfo de Claudia Sheinbaum, se dio una preocupación ante el mensaje que se envió al vecino país y principal socio comercial Estados Unidos, ante la intervención en elecciones.

“La Coparmex Chihuahua coincide en la necesidad de un principio fundamental: el rechazo a cualquier tipo de intervencionismo de cualquier país en México, para ningún fin, particularmente en materia electoral. Sin embargo, desde el sector empresarial hacemos una exigencia clara de tampoco debe existir intervencionismo en México por parte de grupos delincuenciales en los procesos electorales ni en la vida democrática del país.

Mucho menos debe existir intervencionismo interno por parte del propio Estado a través del uso político de programas sociales o mecanismos institucionales que puedan influir en la competencia electoral. Esta también es una de las formas en que la soberanía democrática del país puede verse comprometida”, comentó.

Asegura que hay una preocupación con la reciente reforma en materia de intervención extranjera que genera incertidumbre sobre sus alcances y límites, particularmente en el ámbito electoral.

La falta de definiciones claras podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales que, según diversos analistas, incluso lleven a escenarios extremos como la posible afectación o cancelación de procesos electorales ante hechos mínimos o indirectos de injerencia.

“Por ello, consideramos indispensable contar con criterios precisos y objetivos que garanticen la protección del Estado de Derecho sin comprometer la certeza jurídica, la estabilidad democrática ni la confianza en las instituciones. La integridad electoral requiere reglas claras, piso parejo y ausencia de cualquier factor de presión, ya sea externo o interno”, comentó.

Asimismo, señaló que es fundamental evitar que eventos de carácter político se conviertan en espacios de confrontación diplomática, particularmente con Estados Unidos, principal socio comercial de México. La inestabilidad de esta relación podría afectar:

La atracción de inversión

El empleo formal

La competitividad regional

La estabilidad de las cadenas productivas

Por otra parte, el discurso confrontativo evidenciado por la presidenta Claudia Sheinbaum con el vecino país del norte puede generar incertidumbre en los mercados y afectar variables económicas sensibles para el país.

En materia económica, el sector empresarial subraya la importancia de contar con diagnósticos objetivos y basados en evidencia y no cifras posiblemente manipuladas sobre:

Presiones inflacionarias en productos básicos

Altos niveles de informalidad laboral

Retos en seguridad pública

Desempeño económico heterogéneo

Para finalizar la Coparmex especifica que el país requiere una revisión constante de sus políticas públicas con base en resultados medibles, especialmente en materia de seguridad, empleo y crecimiento económico.