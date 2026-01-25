Cierran carretera Parral-Gpe. y Calvo por nieve, circulación parcial en Puerto San Luis

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer del cierre de la carretera que conduce de Parral a Guadalupe y Calvo, a la altura del kilómetro 145, por la presencia de nieve.

Cuadrillas de la Residencia General de Conservación de Carreteras se dirigen al lugar para retirar la nieve con maquinaria.

Asimismo, se reporta la circulación parcial en el tramo de Aguaprieta-Janos, a la altura del Puerto San Luis, también por la presencia de nieve.

La SICT exhorta a extremar precauciones en caso de ser necesario salir a carretera, así como de permanecer atento a los avisos oficiales.