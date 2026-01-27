Cierran calles afuera de Fiscalía, piden solución a conflicto en fraccionamiento de Aldama

Vecinos del Fraccionamiento Leones en el municipio de Aldama emprendieron una caravana con rumbo a la Fiscalía General del Estado, procediendo al cierre de la avenida Paseo Bolívar.

Ello para exigir una solución a un conflicto que durante meses ha existido entre dos mesas directivas que reclaman la administración del condominio.

Oscar Flores, presidente de la nueva mesa directiva expresó que Serapio Muñoz Arrieta ha estado al cargo de la administración del fraccionamiento durante 15 años sin dar cuentas claras de los recursos que aportan los vecinos, incrementando las cuotas de manera arbitraria. Dicho conflicto ya desencadenó riñas y daños a viviendas por lo que, si bien se argumenta que es un conflicto entre vecinos de una propiedad privada, exigen que la Fiscalia intervenga para evitar que la disputa escale.