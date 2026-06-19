Conductor de atropello en Pancho Villa conducía ebrio; hay 3 lesionados fuera de peligro

César Komaba subsecretario de movilidad dio a conocer que hay 3 lesionados tras el atropello masivo que se dio en la Glorieta de Pancho Villa, ante los festejos por el triunfo de la selección Mexicana.

Al menos 3 lesionados fuera de peligro entre ellos una mujer y dos hombres, en donde el conductor fue detenido por daños y atropello en calles aledañas de los hechos, además será infraccionado por conducir en estado de ebriedad en primer grado.

“Lo malo es de que se anticipa la ciudadanía y nosotros lo que hacemos, nada más es que es este resguardar el perímetro del de la parte de la División del Norte”, comentó.

Señaló que se ha dado un trabaja de vigilancia en la zona, sin embargo, los hechos pasaron después y se logró dar con el responsable, luego de que el conductor choco contra un poste en la avenida Ortiz Mena.