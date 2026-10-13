Mala administración y ocurrencias de la 4T detonaron esta nueva crisis en el IMSS: Yesenia Reyes

Ante las protestas de empleados del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por falta de insumos y las pésimas condiciones laborales que han denunciado, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Yesenia Reyes, aseguró que la mala administración y las ocurrencias de la 4T detonaron esta nueva crisis.

“Efectivamente en estos días hemos estado viendo muchas noticias respecto al tema del IMSS, manifestaciones que son muy válidas por parte del personal de salud, la derechohabiencia también se ha unido también a estas manifestaciones que buscan y que pretenden ellos ser escuchados”, expresó Reyes Calzadías.

La legisladora panista recordó “cómo el mismo personal de salud nos dice que no tienen con qué atender. O sea, muchas veces criticamos: es que vamos a un hospital, no somos atendidos, pero lamentablemente ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y no tienen nada. Esa es la verdad: no tienen ni siquiera guantes, no tienen material de curación, no tienen absolutamente nada”.

Asimismo, Yesenia Reyes consideró que la crisis en el IMSS obedece a “la mala administración, a las ocurrencias del gobierno federal. Vemos una megafarmacia que no ha funcionado, vemos el IMSS Bienestar que lamentablemente no ha tenido la capacidad de atender, entonces, son ocurrencias del gobierno federal”.