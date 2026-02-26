CIA y FBI dieron la ubicación exacta de “El Mencho” y al día siguiente fue abatido

La CIA y el FBI proporcionaron la ubicación precisa de “El Mencho” a la inteligencia militar mexicana y un día después ocurrió su abatimiento, según una persona vinculada con las operaciones.

Según Los Angeles Times, días previos a la redada, un avión no tripulado de vigilancia Predator voló a 20 mil pies sobre Colima, Nayarit y Jalisco para reunir información sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la fecha coincide con el permiso que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Senado para el arribo de elementos de Estados Unidos a México, a fin de permanecer en el territorio del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina.

De acuerdo con el medio, el avión no tripulado Predator ha sido utilizado en el bombardeo de objetivos del Estado Islámico en Irak y Afganistán por parte del Ejército estadounidense. Este dispositivo rastreó las actividades de “El Mencho” y los movimientos de los integrantes del cártel en la región.

En la publicación se indica que dos días antes del operativo, los agentes mexicanos ubicaron a la pareja sentimental de “El Mencho” y rastrearon sus movimientos hasta un lugar ubicado a dos horas de Guadalajara. Las agencias estadunidenses proporcionaron la ubicación precisa de “El Mencho” a las autoridades mexicanas.

Posteriormente, en la mañana del domingo, elementos del Ejército mexicano bajaron de un helicóptero cerca de la cabaña donde se escondía el líder criminal en Tapalpa, lugar donde había organizado una fiesta, por lo que su equipo no estaba en alerta, según fuentes con conocimiento de la operación.

Según Los Angeles Times, durante meses funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum valoraron las posibles consecuencias que podría dejar la detención de Nemesio Osegura y creían que si no se actuaba, el gobierno del presidente Donald Trump podría efectuar una operación unilateral como pasó en Venezuela.

En la publicación se detalla que, en los últimos seis meses, la captura de “El Mencho” fue uno de los escenarios prioritarios dentro de los entrenamientos de soldados mexicanos por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, a principios de febrero las autoridades arrestaron a un funcionario por estar relacionado con el CJNG, quien proporcionó pistas sobre las personas cercanas a Nemesio Oseguera, por lo que las autoridades desplegaron una serie de operativos y esto ayudó a la localización del líder criminal.

También indicó que “El Mencho” al tener una enfermedad renal avanzada, necesitaba diálisis diarias, por lo que sus movimientos eran limitados.

Cabe recordar que, al informar sobre la muerte del narcotraficante, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que contó con la cooperación de Estados Unidos mediante información de inteligencia.