Christian Nodal llena de halagos a Ángela Aguilar: ‘Me ha enseñado realmente cómo es el amor’

Christian Nodal no escatimó en elogios al hablar de Ángela Aguilar: destacó el impacto positivo que ha tenido en su vida personal.

El cantante Christian Nodal se mostró sincero durante una entrevista con el medio dominicano Telemicro, donde habló sobre su carrera, la presión de la fama y, especialmente, sobre su relación con Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio de 2024 y a quien dedicó emotivas palabras.

Christian Nodal se sincera sobre su relación Ángela Aguilar

Christian Nodal no se limitó a la hora de referirse a su esposa, Ángela Aguilar , a quien llenó de elogios destacando el impacto que ha tenido en su vida personal. Para el intérprete de “Adiós Amor”, la joven cantante se ha convertido en un pilar que le ha ayudado a encontrar estabilidad en medio de la constante exposición mediática.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammys 2024 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy)

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”, expresó el cantante.

La relación de los cantantes ha sido una de las más comentadas en los últimos años. Desde que confirmaron su romance, han estado bajo el escrutinio público, en parte porque su historia comenzó poco después de la ruptura de Nodal con Cazzu, mamá de su hija Inti, lo que ha generado tanto apoyo como críticas en redes sociales.

Para Christian Nodal cumplir sus sueños es su mayor recompensa

Durante la conversación con Telemicro, el cantante Christian Nodal también habló sobre lo complejo que puede ser vivir bajo el ojo público y la atención constante. Aunque siempre soñó con la fama, reconoce que la realidad puede ser más dura de lo que imaginaba.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images )

“La meta siempre fue vivir de la música. Güey, o sea, sí, yo le pedí a la vida de todo, quería salir en televisión, quería, andar por todos lados, en las redes y demás, pero nunca especifiqué ni cómo, ni cuándo, ni quién”, comentó.

A pesar de ello, aseguró que cumplir sus sueños sigue siendo su mayor recompensa: “Yo sé lo difícil que es llegar a cumplir un sueño”.

Sobre las críticas, Nodal señaló que forman parte del funcionamiento de la industria del entretenimiento: “Yo siento que es un negocio también. Y comprendo que hablar bien muchas veces da ciertos números y hablar mal pues da también muchos números”.