Choque volcadura entre carro y camión de carga deja cuantiosos daños en H. Colegio Militar

Un choque volcadura se registro este domingo en calles del norte de la ciudad, el condoctor de un vehículo se impactó contra un camión de carga provocando la volcadura.

El hecho se registro en la avenida Heroico Colegio Militar en donde el conductor de un vehículo Nissan March de color rojo que circulaba de norte a dur se imparctó contra un camión de carga el cual pertenecía a una empresa de tarimas, posteriormente el vehículo pequeño pierde el control y se impacta conta una guarda de un poste de la CFE.

Tras el último impacto volcó sobre su toldo dejando cuantiosos daños en la zona.

Elementos de la policía vial arribaron al lugar y se hacen cargo del accidente, se solicitó la atención médica para el conductor con el fin de descartar lesiones graves.