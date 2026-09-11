Choque volcadura en puente de Teófilo Borunda deja daños materiales y caos vial

Un choque con volcadura se presentó hoy en la avenida Teófilo Borunda en el sentido norte a sur al inicio del puente elevado lo cual ha generado un caos vial en la zona.

El conductor del vehículo Suzuki Jimny circulaba por la avenida Teófilo Borunda al ingresar al puente de la Mirador impacta con muro y termina volcado en su costado derecho.

Por fortuna no hay lesionados de consideración, solo daños materiales, además se dio un cierre en el puente lo cual dio un caos en la zona.

Policía vial abandera la zona para el ingreso de una grúa, la cual retirará el vehículo.