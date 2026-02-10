Choque múltiple en el Periférico de la Juventud deja cuantiosos daños materiales

La noche de este martes se registró un choque múltiple sobre el Periférico de la Juventud, casi en el cruce con la calle Artículo 33, luego de que el conductor de un tráiler de la empresa Paquete Express intentara cambiar de carril y provocara una serie de impactos laterales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el operador de la unidad pesada realizó la maniobra sin percatarse de la cercanía de un vehículo Nissan Platina, al que golpeó de manera lateral. Tras el primer impacto, el tráiler volvió a colisionar, esta vez contra un Chevrolet Onix color azul.

Derivado del segundo choque, el Onix fue proyectado contra un camión que se encontraba estacionado al exterior de un negocio en la zona, generando afectaciones adicionales.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en los vehículos involucrados.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota del percance, abanderar la circulación y deslindar responsabilidades. Personal de grúas realizó el retiro del Nissan Platina, que presentó daños en los neumáticos y la carrocería tras el impacto lateral.