Choque entre tres vehículos en la Juan Escutia genera caos vial

Un choque en el que participaron al menos tres vehículos, entre ellos un Nissan March, un Kia y un Nissan Altima, provocó congestionamiento vial esta mañana en el cruce de la avenida Juan Escutia y la calle De las Industrias.

De acuerdo con los primeros reportes, el Nissan March circulaba de oeste a este sobre la avenida Juan Escutia cuando, al llegar al cruce, se produjo el impacto contra los otros dos automóviles. Según la información preliminar, una ambulancia cruzaba por el sector con las luces de emergencia encendidas, situación ante la cual los demás conductores le cedieron el paso.

El Nissan March fue el vehículo que presentó los daños materiales más considerables, mientras que las otras dos unidades también resultaron involucradas en el percance. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Vial para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos valoraron a los ocupantes del vehículo Kia; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital. El accidente generó congestionamiento en la zona mientras las autoridades atendían el reporte y se realizaban las maniobras correspondientes.