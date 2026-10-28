Choque entre camionetas deja dos lesionados y una unidad volcada en la Tecnológico

Un choque con volcadura se registró en el cruce de las avenidas Tecnológico y Desarrollo, luego de que el conductor de una camioneta Jeep Renegade presuntamente omitiera la flecha roja al intentar dar vuelta a la izquierda, cortándole la circulación a otra unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, una Nissan Pathfinder blanca circulaba de norte a sur sobre la avenida Tecnológico, mientras que la Jeep Renegade avanzaba de sur a norte. Al realizar la maniobra de vuelta, el conductor de la Jeep impactó a la Pathfinder, provocando que la primera camioneta terminara volcada sobre la vialidad.

El accidente dejó como saldo dos personas con lesiones leves, además de daños materiales de consideración en ambas unidades. Al lugar acudieron elementos de emergencia para atender a los afectados y realizar las labores correspondientes.