Choque en Vialidad Sacramento deja daños materiales, una conductora con lesiones leves

Un aparatoso choque se registró esta mañana sobre la Vialidad Sacramento, justo antes de llegar al puente que va hacia las grutas de Nombre de Dios.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de modelo reciente circualaba de sur a norte e impacta en la parte trasera a la conductora de un vehículo, Chevrolet Aveo quien pierde el control del volante y choca contra la banqueta y un árbol.

El vehículo Aveo resultó con daños totales, paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar las primeras atenciones a las conductoras, sin requerir del traslado a un hospital; Policía Vial se encargó del reporte correspondiente.