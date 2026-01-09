Choque en colonia Granjas deja cuantiosos daños materiales

Una camioneta Ford Equinox y un taxi del sitio Saucito chocaron en el cruce de la calle ciprés con manuel González cossio en la colonia Granjas.



El incidente ocurrió después de qué el taxi, el cual circulaba en la calle ciprés omitiera el alto e impactara a la camioneta que venía circulando libremente por la Manuel González Cosío de norte a sur.



El taxi del Sitio Saucito número 548, por el golpe proyectó a la camioneta contra la banqueta y ambos terminaron incrustados en los retenedores

Tres personas resultaron lesionadas en el incidente, los cuales eran los pasajeros que transportaba el taxista.



Uno resultó con una herida en la cabeza, otro, con un golpe en esta misma parte, y el otro, con un fuerte dolor en el pie.

El taxista resultó ileso, así como el conductor de la camioneta, destrozó la banqueta de un domicilio y derribó uno de los retenedores.