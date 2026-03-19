Choque en Carretera 5 involucra transporte escolar con menores a bordo en Cuauhtémoc

La mañana de este 19 de marzo se registró un accidente vial tipo choque sobre la carretera estatal número 5, a la altura del kilómetro 9, en el que se vio involucrado un vehículo de transporte escolar con varios menores a bordo.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades de seguridad, en el percance participaron una camioneta tipo Chevrolet Express en color blanco, utilizada para el traslado de niños de preescolar, así como un automóvil Nissan Versa, también en color blanco.

Se informó que en la unidad de transporte escolar viajaban 13 menores de edad, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de emergencia y seguridad en la zona para atender la situación y verificar el estado de salud de los ocupantes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre posibles personas lesionadas ni la gravedad del accidente, ya que las autoridades continúan recabando información en el lugar de los hechos.