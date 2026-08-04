Choque contra edificio de Distrito Pádel deja 3 lesionados

Un accidente vial se registró sobre la calle Zeus, camino a El Rejón en donde dos hombres y una mujer resultaron lesionados.

El conductor de un Toyota RAW circulaba por la calle Zeus a exceso de velocidad, impactando contra un edificio de Distrito Pádel, así como con un Jetta que estaba estacionado.

Los dos sujetos lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja mientras que la mujer fue trasladada a un hospital por sus propios medios; agentes de la Policía Vial se encargaron del reporte correspondiente.