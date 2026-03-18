Chocan a motociclista y lo arrolla vehículo al sur de la ciudad

Sobre el periférico Vicente Lombardo Toledano, casi a la altura de la calle Bronce, frente al grupo Cementos de Chihuahua, se reportó un fuerte accidente debido a que la conductora de una Dodge Ram le cierra la circulación a un motociclista, provocando el choque.

El motociclista salió proyectado a los carriles contrarios del Toledano y fue arrollado por un vehículo, el cual huyó del lugar.

El hombre en motocicleta resultó con una fractura en su pierna derecha bastante grave y es atendido y trasladado por paramédicos de URGE a un hospital. La policía vial abanderó el lugar y toma nota de los hechos.