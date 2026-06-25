Choca conductora sobre avenida Pacheco; resulta ilesa

La conductora de un vehículo Volkswagen Crossfox circula sobre la avenida Pacheco en sentido de sur a norte cuando pierde el control del volante sube al camellón y se impacta contra un árbol al alto al altura de la calle Ponce de león.

Afortunadamente la conductora logró salir ilesa, atendiendo el percance elementos de la policía Vial para el deslinde de responsabilidades, el vehículo fue retirado de inmediato por el operador de una grúa para reabrir la circulación del carril de extrema izquierda.