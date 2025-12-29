China ha dejado ver una nueva estrategia militar naval: buques civiles que pueden convertirse en lanzadores de misiles

Durante décadas, los grandes cargueros han sido el símbolo más reconocible de la globalización, plataformas pensadas para mover mercancías y no mucho más. En los últimos años, sin embargo, algunas imágenes empiezan a sugerir que esa separación entre transporte civil y capacidad militar ya no es tan nítida como parecía. Circulan fotografías de un buque mercante modificado de una forma poco habitual, con contenedores que no parecen destinados a bienes de consumo.

Las imágenes proceden de Weibo, el equivalente a X en China. En ellas se aprecia un carguero de tamaño medio que no responde a una configuración estándar, con contenedores colocados de forma poco habitual y equipamiento visible en cubierta. No hay confirmación oficial sobre el buque ni sobre el momento exacto en que se tomaron las fotografías. Todo el análisis parte, por tanto, de lo que puede observarse directamente en esas imágenes.

Sensores y defensa en cubierta. En el carguero se aprecian contenedores utilizados como soportes para instalar equipos, tal y como señala Newsweek. En la parte frontal aparece un radar giratorio de tipo phased-array colocado sobre tres contenedores, y en el lado opuesto se distingue una segunda instalación cubierta por una cúpula, atribuible a comunicaciones o a otro sensor. También destaca la presencia de elementos de autodefensa visibles en proa, como un sistema de defensa de punto y lanzadores de señuelos, lo que refuerza la idea de un montaje pensado para operar expuesto.

Más allá de los sensores, el elemento que redefine por completo al buque es la presencia de lanzadores verticales integrados en contenedores. Hay varios módulos instalados en una disposición regular, cinco de ancho por tres de fondo, y cada uno de ellos con cuatro tubos de lanzamiento. Sobre el papel, eso suma un total de 60 celdas verticales.

Hasta dónde llega lo que sabemos. Más allá de lo visible, el alcance práctico de esta configuración es una incógnita. La robustez de los montajes, las posibles limitaciones de cobertura por la propia superestructura del barco y la ausencia de información sobre un sistema de combate integrado limitan cualquier conclusión. El hecho de que algo pueda instalarse físicamente no implica que pueda emplearse de forma efectiva en un entorno operativo.

Pulsa para ver la publicación original en X

Una señal dentro de una modernización más amplia. Estas imágenes encajan con un contexto en el que China viene ampliando y diversificando sus capacidades militares por múltiples vías. En aviación, ha incorporado oficialmente el J-20S, la variante biplaza del J-20 con capacidades de control de drones, y han aparecido prototipos atribuidos a los programas J-36 y J-50.

En el ámbito naval, la comisión del portaaviones Fujian (Tipo 003), el avance de los destructores Tipo 055 y la aparición de nuevas clases anfibias como el Tipo 076 dibujan un trasfondo coherente. Nada de esto convierte al carguero en una prueba definitiva de estrategia, pero ayuda a entender por qué una solución así no resulta ajena al rumbo general que sigue Pekín.

Las incógnitas que rodean a este carguero siguen abiertas y probablemente no se despejen a corto plazo. Más allá de si se trata de un experimento, de una maqueta o de algo más avanzado, estas imágenes colocan sobre la mesa una posibilidad concreta: que plataformas civiles puedan adaptarse para concentrar capacidad de lanzamiento y operar con sensores propios.