“Chin chin el que raje…”-Respaldo total-Maratón legislativo-Estructura gubernamental, en pie de lucha

Por fin se revelaron los detalles de lo que será la movilización de este fin de semana a favor de la gobernadora Maru Campos, quien ayer y en compañía de la plana mayor del PAN, dio una lección de no doblegarse ante los embates del morenismo y la 4T desde las mismísimas instalaciones de la Fiscalía General de la República en la CDMX. Será este sábado a las 13 horas cuando el panismo, ciudadanos en general y todo aquel que esté en desacuerdo con el régimen morenista, estén invitados a un encuentro masivo que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Chihuahua capital, en donde los azules y hasta quienes no lo son, se desplegarán en apoyo a la Gobernadora que ha sido blanco del embate cuatrotero, el cual, con tal de desviar la atención de las acusaciones de ser un “narcopartido”, ha enfocado todas sus baterías en contra de la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

Es así que desde ayer comenzó la estrategia de logística de lo que será este evento que tiene como objetivo arropar a la Góber chihuahuense, quien luego de cumplir con el citatorio ante la FGR, envió un fuerte mensaje político al gobierno de Claudia Sheinbaum, mismo que con la excusa de la “traición a la patria”, ha desatado toda su furia en contra de Maru, y en cambio, ha protegido a su manera a un gobernador morenista acusado de colaborar de primera mano con el cártel de Sinaloa, como lo es Rubén Rocha Moya. Así que Maru y el estado que gobierna volvieron ayer a ser noticia nacional, pues la Góber es actualmente la cara más visible de la oposición en todo el país… y “chin chin el que raje”.

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Es así que producto de este enfrentamiento ya abierto entre Maru, los panistas y la ciudadanía que no quiere seguir siendo parte de un “narcoestado” que defiende la “narcosoberanía”, la Gobernadora de Chihuahua recibió el apoyo de panistas de todo el país, y no se diga a nivel local, como el desplegado que lanzaron los diputados locales del PAN que coordina Alfredo Chávez, los cuales firmaron el documento para reiterar el apoyo total a la jefa del Ejecutivo chihuahuense, en donde resaltaron que no permitirán que “la justicia se use para intimidar”, por lo que desde el Congreso del Estado, los legisladores azules que encabeza Chávez Madrid seguirán dando la batalla, con todo y que sus colegas de Morena pretendieron aplicar un madruguete con la solicitud de juicio político que enviaron el lunes a la Cámara de Diputados.

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Ya que mencionamos a los diputados locales, hoy, la última sesión del actual período ordinario promete ser maratónica. Con 31 dictámenes enlistados en el orden del día que fue publicado ayer en la tarde, los legisladores se preparan para tener una jornada intensa este jueves en la torre legislativa, además de que también está prevista la Sesión Solemne con motivo de la entrega del “Reconocimiento a las Personas Destacadas de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua”, edición 2026. Resalta que en este orden del día que fue publicado la tarde del miércoles, también está enlistado el dictamen que reformará el Código Civil en materia del matrimonio igualitario, dictamen que está como primero en la lista y que se prevé sea el motivo de la polémica en la sesión de este día, eso si no existen cambios de último minuto y durante la junta previa le dan bajón, pero con eso de que tanto la semana pasada aquí en la capital y el martes en Ciudad Juárez, los colectivos LGBT tronaron las sesiones, sería el colmo que los diputados les vuelvan a dar razones para que reactiven las protestas… aunque todo puede suceder debido a lo polémico del tema.

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A un año de la jornada electoral del primer domingo de junio del 2027, quien no se duerme en sus laureles y continúa con el fortalecimiento de la estructura de su partido es el dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, pues aunque a nivel nacional el PVEM es aliado electoral de la 4T, a nivel local, la dirigencia del Verde se alista para ir solos en los próximos comicios, razón por la que el también diputado local ha estado en giras recientes en varios municipios para fortalecer estructura y de paso abrirles camino a los nuevos Comités Municipales, como ayer lo hizo en Valle de Allende, en donde Borunda Quevedo encabezó la inauguración del Comité verde en ese municipio, el cual está presidido por Antonio Armendáriz y Vivian Máynez Flores como secretaria General, evento en el que también anduvo Jorge Medina Montes, coordinador territorial del PVEM en esa región del sur del estado.

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Si de estructuras se trata, y porque en el Gobierno del Estado no se pueden permitir distracciones si se pretende continuar dando resultados, todo esto a pesar de los embates un día sí y el otro también por parte del régimen de la 4T, ayer el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, se reunió con varios funcionarios que lideran Direcciones y Subdirecciones de las diversas áreas que conforman el organigrama de la administración estatal, precisamente para señalarles que aunque los ataques por parte de la Federación están cada día más latentes, no deben caer en la distracción y deben continuar trabajando al mismo ritmo y quizá hasta más intenso, ya que si algo necesita la gobernadora Maru Campos, es el apoyo de su equipo de trabajo para lo que se viene.