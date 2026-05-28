Descarta Sheinbaum persecusión política contra Maru Campos, citatorio de FGR es para conocer su versión

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya persecución política contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por el caso de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico.

Desmintió que las autoridades estén en contra de actuar para el desmantelamiento de narcolaboratorio, tal como promueven en su discurso el Partido Acción Nacional (PAN).

Comentó que la versión de una persecución política contra los opositores minimiza el caso relevante de la injerencia de fuerzas extranjeras en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se trató de una “convocatoria” para conocer su versión sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

“No se le está imputando nada, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía a la gobernadora se le convocó para que pudiera dar su versión sobre lo que ocurrió en esta circunstancia. Se quiso plantear que estamos en contra de que se desmantelen laboratorios. ¿Cómo vamos a estar en contra?”, dijo.

Con información de El Financiero