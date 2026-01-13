Chile: juzgado absuelve a policía que cegó a manifestante durante estallido social de 2019

Santiago. Un juzgado absolvió este martes a un oficial de la policía de Chile que, durante el estallido social de 2019, disparó al rostro del entonces anónimo manifestante Gustavo Gatica Villaroel, hoy diputado electo independiente, cegándolo total y permanentemente.

Pese a constatarse que fue el entonces teniente coronel Claudio Crespo quien percutió, desde una escopeta, un cartucho de perdigones que impactó directamente en la víctima, el tribunal dijo que “la conducta del acusado, que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido, se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal, en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público”.

Tras conocer el fallo, Gatica, entonces un estudiante de sicología de 22 años de edad, dijo que “no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo, eso me tranquiliza demasiado, no quería morirme sin saber quién fue la persona que me disparó”.

Agregó que su defensa buscará la nulidad del juicio y que “vamos a llegar hasta la última instancia para que se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes”.

La decisión del tribunal es relevante, pues conforme a cifras oficiales del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante el estallido hubo unos 460 casos de personas con lesión ocular a causa de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas por carabineros, dejando secuelas permanentes en muchos casos, 35 con pérdida total de visión en un ojo, una situación que médicos y expertos señalaron que no tenía precedentes, ni siquiera comparado con conflictos internacionales.

Según el INDH, los sucesos desatados el 18 de octubre de 2019 y que prolongaron hasta marzo de 2020, causaron al menos 3.765 personas heridas registradas en visitas, de las cuales 427 sufrieron lesiones oculares, mientras que el Ministerio Público cifró en más de 8 mil las víctimas.

El fallo originó recriminaciones en la izquierda oficialista, pues se estimó que se sustenta en una ley aprobada en 2023, conocida como Naín Retamal, diseñada para “fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial” y que en términos prácticos otorga impunidad a la represión policiaca.

Al respecto la diputada comunista Lorena Pizarro acusó que “esto no es una noticia más, es un Chile que vuelve a vivir el horror de la impunidad. Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron y que respondan cuando a partir del 11 de marzo (cuando asuma el presidente ultraderechista José Antonio Kast) se empiece a aplicar sin ningún pudor”.

Otro parlamentario comunista, Matías Ramírez, emplazó que “sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha (Naín Retamal) y que hoy sirvió de sustento para absolver a Claudio Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica den algún explicación. Cuando se pacta con la derecha es la derecha la que gana”.

Naín Retaml se refiere a dos carabineros asesinados en cumplimiento de sus deberes policiales.