Chihuahuense concluye con éxito el Maratón de Boston 2026

La atleta chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo logró completar con éxito el Maratón de Boston 2026, una de las competencias más exigentes y prestigiosas del mundo, al registrar un tiempo final de 3 horas, 27 minutos y 35 segundos, consolidando así una destacada participación internacional.

Con dorsal 19189, Villarreal Arroyo alcanzó la posición 13,389 de un total de 29,341 corredores en la clasificación general. En la rama femenil, se ubicó en el lugar 4,103 de entre 12,766 participantes, con un ritmo promedio de 7:56 minutos por milla, reflejo de una preparación física y mental de alto nivel.

Su participación en esta justa internacional fue resultado de una preparación que inició desde 2024, cuando logró su marca de clasificación en el Maratón de Berlín con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 4 segundos, requisito indispensable para competir en este tipo de eventos de alto nivel.

“Cruzar la meta del Maratón de Boston 2026 fue un momento muy especial para mí. Este logro no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mis cuatro hijas y de mi madre, quienes han sido mi mayor motor en todo este proceso.

Fue un maratón distinto, muy significativo, sobre todo por todos los contratiempos que enfrenté durante la preparación. Hubo momentos complicados, pero nunca dejé de creer ni de luchar.

Hoy puedo decir que todo esfuerzo tiene recompensa. Este resultado representa constancia, amor y el deseo de salir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil”, comentó Alegría.

La edición 2026 de esta emblemática carrera se llevó a cabo el pasado 20 de abril en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, reuniendo a miles de corredores élite y amateurs altamente calificados provenientes de distintas partes del mundo. En esta ocasión, los atletas kenianos John Korir y Sharon Lokedi se proclamaron ganadores en las ramas varonil y femenil, respectivamente.

El Maratón de Boston, fundado en 1897, forma parte del prestigioso circuito World Marathon Majors, junto con Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio, considerado la élite del atletismo de fondo a nivel mundial.

La actuación de Alegría Villarreal Arroyo resalta como un orgullo para Chihuahua y México, al integrarse a este selecto grupo de atletas que logran competir y concluir una de las pruebas más demandantes del mundo, símbolo de disciplina, constancia y superación personal.