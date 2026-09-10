Chihuahua reunirá a atletas de combate en el Chihuahua Fight Experience

Chihuahua será sede del Chihuahua Fight Experience, un encuentro de alto rendimiento en deportes de contacto que busca reunir a peleadores y luchadores de distintas disciplinas para fortalecer su preparación, compartir conocimientos y acercarse a referentes del deporte competitivo.

El evento se realizará el sábado 3 de octubre en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo y contará con la participación de Alejandra Romero, campeona internacional de lucha olímpica, quien encabezará las actividades dirigidas a atletas de deportes de combate.

Romero cuenta entre sus principales logros con haber sido la primera mexicana en obtener una medalla en un Campeonato Mundial Juvenil, además de convertirse en la primera mexicana en ganar un torneo en Europa, en Bulgaria en 2011. También fue medallista de oro en el Campeonato Panamericano Senior de Perú 2018 y se desempeñó como entrenadora y sparring de lucha libre femenil durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El Chihuahua Fight Experience está dirigido a peleadores y luchadores de deportes de combate, con participación abierta desde los siete años y hasta la categoría senior.

Además de la presencia de Alejandra Romero, el encuentro contará con un invitado sorpresa, como parte de la propuesta para ofrecer a los participantes una experiencia de preparación y convivencia vinculada con el alto rendimiento.

La jornada contempla un seminario y una competencia, con la posibilidad de participar en ambas actividades. La cuota para el seminario será de 700 pesos, mientras que la inscripción a la competencia tendrá un costo de 400 pesos. El paquete de seminario más competencia será de 950 pesos.

El encuentro es organizado por el Comité Municipal de Lucha Chihuahua y cuenta con el aval de la Asociación Estatal de Lucha Olímpica Chihuahua A.C., con el objetivo de impulsar la práctica de los deportes de contacto y generar espacios de preparación para atletas de diferentes edades y niveles.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 165 15 03 con la Lic. Miriam Santiesteban.