¡Chihuahua extremo! Temperatura rebasará los 30°C en la capital y Ojinaga; en la región serrana descenderá hasta los 2°C

Este viernes continuará la influencia del frente frío número 38, con mañanas frías y tardes calurosas. Los vientos podrán superar los 45 km/h en Cusihuiriachi y los 35 km/h en municipios como Guerrero, Carichí y Guachochi.

Para esta noche se pronostica tiempo #Atmosférico estable y sin #Lluvia en la mayor parte de #México. Más información en ⬇️https://t.co/D4Ky1iSWIf pic.twitter.com/mirLRqLTQh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 27, 2026

Las temperaturas para este día oscilarán entre máximas de 30°C en Chihuahua y 33°C en Ojinaga, mientras que las mínimas descenderán hasta 2°C en la Sierra Tarahumara.

Para el sábado 28, se espera un ambiente similar, con mañanas frías y tardes calurosas, con cielo despejado. Los vientos alcanzarán ráfagas de más de 45 km/h en Juárez, Ascensión, Janos y Cuauhtémoc.

En cuanto a temperaturas, las máximas serán de 32°C en Chihuahua, 34°C en Ojinaga y 36°C en Chínipas, mientras que las mínimas descenderán nuevamente en la región serrana.

Las CEPC recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar bloqueador solar y proteger a niños y adultos mayores.