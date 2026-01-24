Chihuahua es prioridad a nivel nacional para el PAN

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional celebró la mañana de este sábado el Encuentro Estatal: Defendamos Chihuahua rumbo al 2027, en el que la presidenta del Partido, Daniela Álvarez dejó claro que Chihuahua es prioridad y en el próximo año electoral, tendrá los mejores gobernantes.

Previo al evento que reunió a la militancia panista de diversas regiones de la entidad, afirmó que este es un gran evento de estructuras estatales en donde es la primera reunión de las nuevas presidentas y presidentes.



Recordó que Acción Nacional viene de un proceso el año pasado de la renovación, entonces hoy pues es una especie de capacitación.

¿Que se verá hoy? —Vamos a ver temas electorales, legales, dudas que ellos tengan y pues sobre todo reforzar y sobre todo, reforzar justamente el tema de estructuras. Estamos muy contentos por este gran esfuerzo que están haciendo nuestras presidentas y nuestros presidentes. Es un largo día en donde vamos a estar prácticamente todo el día en esta capacitación. Agradecemos por supuesto el respaldo permanente y la presencia del Comité Ejecutivo Nacional en donde pues el presidente Jorge Romero en todo momento ha brindado un apoyo y un respaldo a esta dirigencia y a todas las del país, pero pues yo hablo a título personal de los grandes esfuerzos y de esa presencia permanente.



En representación de Jorge Romero, Magui, secretaria de capacitación dijo estar aquí con una encomienda muy importante, porque Chihuahua es prioridad.



“Por eso la Frente Nacional no termina enero, no termina hasta el primer mes, ya estamos aquí con nuestra guía presidenta, por supuesto, y con el panismo de Chihuahua, es un panismo comprometido, es un panismo de mucho corazón, y venimos, pues, defender a México pasa, por supuesto, por defender a Chihuahua. Queremos refrendar, por supuesto, la estructuración de nuestro ejército electoral de nuestras representaciones para las casillas es una de las metas que nos ha planteado el presidente nacional y de mi parte vamos a trabajar pues todo lo que tiene que ver con la nueva aplicación de afiliación acuérdense que ahora es un pan llevamos por un pan total y completamente abierto a la ciudadanía y también para aspirantes también para ciudadanía que quiera participar con candidaturas y queremos formar entonces aquí sí ya con la encomienda como Secretaria de Capacitación para fortalecer nuestra identidad, nuestros valores, nuestra filosofía parista, defender a la familia, a la libertad, a la patria, pero también prepararnos para hacerlo, para que tengamos excelentes candidatos, que nuestras estructuras estén muy bien formadas, listas para defender, listas para ganar, para tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas”.