“Chihuahua es ejemplo que cuando hay gobierno responsable, hay resultados”: Romero reconoce trabajo de Maru

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, destacó el trabajo de la gobernadora Maru Campos al frente del Gobierno del Estado de Chihuahua.
A través de sus redes sociales, Romero Herrera afirmó:
“Chihuahua es ejemplo que cuando hay gobierno responsable, hay resultados. Reconozco el trabajo de la gobernadora Maru Campos Galván y la fuerza del PAN en el estado grande. Seguimos caminando juntos”.
Así lo señaló el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien se comprometo a seguir trabajando en coordinación con la Gobernadora.
