Chihuahua capital tiene 3.79% de inflación en la 1ra quincena de marzo

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer el comportamiento del índice nacional de precios al consumidor de la primera quincena de marzo 2026 que tiene una inflación del 4.63% nacional y en Chihuahua se llegó al 3.79%.

En la primera quincena de marzo de 2026, el INPC registró un nivel de 145.446: aumentó 0.62 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.25 por ciento.

Para el estado de Chihuahua, la variación anual fue de 3.79% posicionándose como la entidad de la frontera norte número 3 con menor inflación anual.

Los tres productos con mayor variación porcentual en el Estado, fueron Muebles aparatos y accesorios domésticos 6.00%; Alimentos, bebidas y tabaco 5.86% y Salud y cuidado personal 4.28%.

Por ciudades:

O Ciudad Jiménez con una inflación de 3.20%, lugar 5 con menor inflación de 55 ciudades.

O Para la Ciudad de Juárez la inflación fue de 3.74%, ocupa el lugar 8 con menor inflación.

O En Ciudad Chihuahua la cifra fue de 3.94%, lugar 14 con menor inflación.