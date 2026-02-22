Checo Pérez terminó 2.5 segundos abajo de los líderes: Así le fue a Cadillac en el día de test

La nueva temporada de la Fórmula 1 está a punto de comenzar y todos los pilotos se encuentran realizando los test en Bahréin, donde ya hemos podido ver a Checo Pérez a bordo de su Cadillac, a la espera de vivir su primera carrera con el equipo.

El piloto mexicano ha tenido un buen décimo día de pruebas en el nuevo auto de Cadillac, ya que, aunque no se ha ubicado entre los líderes, de a poco han mejorado su rendimiento, por lo que de seguir con este paso, podrían pelear por algunos puntos.

Checo Pérez y su resultado en los test de Bahréin

Este jueves 19 de febrero se llevó a cabo un nuevo día de pruebas en la pista de Bahréin, donde los pilotos tratan de adaptarse de mejor forma a su monoplaza, recordando que para este 2026, son más ligeros, reducidos, aerodinámicos, entre otros cambios.

Checo Pérez ha finalizado en la posición 14 de los 22 corredores, dejando buenas impresiones, ya que en esta tanda le tocó cerrar, con Valtteri Bottas iniciando. Le ha ido tomando mejor ritmo al auto y se ha visto en la pista.

Under the lights 😍 pic.twitter.com/ZNQu7INaHC — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 19, 2026

El trabajo del ‘Viejo Sabroso’ se baso en etapas, donde trató de sacarle el mayor rendimiento al auto de Cadillac. Lo primero fue encontrar la mejor configuración del auto, así como ir probando el desgaste de los neumáticos.

Luego, entró en una simulación de clasificación donde probaría la velocidad, agarre y cómo se siente el auto yendo a lo máximo de su capacidad, junto a que también probó el nuevo sistema de arranque que tiene el Cadillac.

El tiempo final de Checo Pérez fue de 1:35.369 segundos en la pista de Bahréin, que lo ubicó como el lugar 14 de la parrilla. Kimi Antonelli lideró, seguido de Óscar Piastri y Max Verstappen. Valtteri Bottas, su compañero, quedó en el lugar 17.

Con información de FoxSports