‘Checo’ Pérez se disculpa tras incidente con Bottas en China: ‘Tuve toda la culpa’

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) asumió la responsabilidad por el incidente con su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, durante el Gran Premio de China: “Tuve toda la culpa”.

Pérez, que finalizó 15º -el último entre los ‘supervivientes’ tras siete abandonos-, explicó: “Vi el hueco y fui por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio. (…) Afortunadamente, no pasó nada grave”.

“Lamentablemente, me costó la carrera”, apuntó el mexicano, que reiteró que “no hubo mala intención” y que “lo importante es disculparse, (reconocer) que la has liado, y que a veces cometes errores”.

“Afortunadamente, (Bottas) terminó la carrera”, agregó. “En general, lo positivo es que terminamos intactos. Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas”.

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.

(EFE)